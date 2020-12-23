Aile merkezinde kanser taraması yüzde 90 azaldı: Binlerce kişi erken tanı şansını kaybetti

Aile hekimleri arasında yapılan ankete göre, pandemi döneminde kanser taramaları yüzde 90’a yakın azalırken, binlerce kişi erken tanı şansını kaçırdı. Erken tanı ile tama yakın tedavi imkanı olan kolon kanserinde en az 3 bin kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin edildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ‘corona’ salgının ikincil etkilerini tespit etmek için çalışma düzenledi.

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İkinci etkiler arasında kanser tarama ve erken kanser tespitinin özellikle sorgulandığı çalışmada, “Ne yazık ki kanser taramaları ve erken tespit edilen kanser vaka sayılarında büyük bir düşüş olduğu anlaşılmaktadır. Salgın yönetiminde ihmal, yıllar içinde ek hastalık yükü ve erken ölümler olarak karşımıza çıkacağı endişesi doğurmuştur” dendi.

1520 aile hekimi

9-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen ankete Türkiye genelinden 75 ilden 1520 aile hekimi yanıt verdi.

Yanıt alınamayan altı il, Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Malatya ve Kilis oldu.

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Anketin sonuçları TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayınlanan basın toplantısında duyuruldu.

‘Ölümle acı bağı çoktan kurduk‘

Toplantının açılışını Denizli’de sabah saatlerinde vefat eden aile hekimi Soner Oğuz için başsağlığı dileyerek yapan doktor Sibel Uyan “Meslek hastalığı talebimizi duymayanlara, hala illiyet bağı arayanlara sesleniyoruz: Biz ölümle acı bağı çoktan kurduk. Bakanlık Covid-19’lu hekimlerin bağını bugün de mi kuramadı” diye sordu.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları bir yandan pandemiyle bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın bilim ve akıldan uzak salgın yönetimiyle mücadele ettiklerini söylerken; Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da TTB’nin yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin gerçek resmi ortaya koyduğunu, günlük 50 bin vaka sayısı ve hastalığa yakalanan aile hekimi sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Anket sonuçları

Ankette ortaya çıkan başlıca sonuçlar şöyle:

*Aile hekimi başına düşen hasta sayısı kasım ayına göre 59.59’dan 63.11’e, Covid-19 hasta sayısı 19.79’dan 22.75’e yükseldi.

*Aile hekimlerinin yüzde 55’i vaka sayılarının arttığını, yüzde 12’si vaka sayılarında bir değişim olmadığını söyledi. İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerdeki düşüş bunda etkili olurken, Adana, Mersin, Muğla, İzmir gibi kentlerde dört kata varan oranda artışlar yaşandı.

*Salgın yönetimine bağlı olarak sınıfsal sonuçlar ortaya çıkmaya devam etti. İstanbul’da Küçükçekmece, Ümraniye, Üsküdar, Pendik gibi ilçelerde nüfus/vaka oranı yüzde 7-8 seviyesinde seyrederken, Zekeriyaköy, Moda, Beşiktaş gibi ilçelerde aynı oran yüzde 2-3 seviyesinde kaldı.

*Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı yüzde 49’dan yüzde 68’e yükseldi. Yani her üç aile sağlığı merkezinin ikisinde Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı var.

*Kasım ayında yüzde 76’dan yüzde 66’ya gerileyen vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranı yüzde 67’de kaldı.

*Telefonlara izlemlerde il sağlık müdürlükleri tarafından soruşturma açılmaya ve ceza puanı verilmeye başlandı.

*Aile hekimlerinin yüzde 20’si ek ödeme almadığını, yüzde 13’ü izlem oranından daha düşük ek ödeme aldığını aktardı.

*Kanser taramaları yüzde 90’lara yakın oranda azaldı. Buna bağlı olarak erken tanı sayısı büyük oranda azaldı. En az 3 bin kişi kolon kanseri erken tanı şansını kaybetti.

*Sağlık hizmetinin ertelenmesinin bir sonucu olarak, devlet ve üniversite hastanelerine başvuruları azalırken, özel hastane başvuruları arttı.

*Aile sağlığı merkezlerinin yoğunluğu ve olanaksızlıkları sonucu okul aşılarının (Kızamık-kızamıkçık-kabakulak ikinci doz) uygulanması riske girdi.