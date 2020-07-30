Aile kurmak için ‘uygun’ ülkeler arasında Türkiye sondan dördüncü

Aile kurma açısından ülkelerin uygunluklarının farklı kategorilerde karşılaştırıldığı endekste, Türkiye 35 ülke arasında sondan dördüncü sırada.

Fotoğraf: Reuters

Asher Fergusson ve Lyric Fergusson isimli iki gazetecinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ndeki (OECD) 35 ülkeyi, 30 uluslararası kaynak kullanarak sıraladığı ‘Aile Kurma Endeksi’nde, ülkeler aile kurma açısından önemli sayılan güvenlik, refah, maliyet, sağlık, eğitim ve zaman şeklinde altı kategoride karşılaştırıldı.

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Türkiye listede sondan dördüncü sırada. Özellikle güvenlik, refah ve sağlık gibi kategorilerde çok düşük değerler alan Türkiye’nin puanları eğitim kategorisinde görece daha yüksek.

Birinci İzlanda

Listenin en başında ise İzlanda geldi. Tüm kategorilerde yüksek değerler alan ülkeyi Norveç, İsveç ve Finlandiya takip etti.

Meksika listenin en sonunda. Ülke güvenlik, sağlık, eğitim ve refah gibi kategorilerin hepsinde en düşük değerler aldı.

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ABD sondan birinci

ABD ise listenin sondan birinci sırasında yer aldı. Güvenlik ve maliyet kategorilerinde düşük puan alan ülkenin, refah ve eğitim kategorilerindeki puanları görece daha iyi.

Endeksteki listenin kategorilere göre baştan ve sondan beş ülkesi ise şöyle:

Güvenlikte son beşteyiz

Güvenlik kategorisinde ilk beşte sırasıyla İzlanda, Yeni Zelanda, Danimarka, Slovenya, Hollanda yer alırken, son beşte ise Meksika, ABD, Türkiye, İsrail, Yunanistan var.

Refah

Refahta ilk beşte sırayla Danimarka, Lüksemburg, İzlanda, İsveç ve Almanya bulunurken, son beşte ise Güney Kore, Şili, Japonya, Macaristan, Meksika var.

Maliyet

Maliyetler açısında karşılaştırıldığında ise ilk beşte sırasıyla İsveç, Lüksemburg, Norveç, İzlanda ve Danimarka yer alırken, son beşte ise ABD, Yeni Zelanda, Britanya, Güney Kore ve Avustralya var.

Sağlıkta en sonlardayız

Sağlık alanında en önde gelen ilk beş ülke sırasıyla Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Avustralya; son beşte ise Meksika, Romanya, Türkiye, Şili, Bulgaristan yer alıyor.

Eğitim

Eğitim bakımından karşılaştırıldığında ilk beşte yer alan ülkeler Slovenya, Hollanda, Avustralya, Güney Kore, Finlandiya; son beştekiler ise Meksika, İsrail, Lüksemburg, Şili, Slovakya.

Zaman

Çalışılan saat ve alınan maaş bazındaki değerlendirmede ise ilk beşte Lüksemburg, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve Almanya yer alırken, son beşte ise ABD, Meksika, İrlanda, Britanya, Şili var.