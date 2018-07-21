Aile içi katliam göz göre göre gelmiş: Beş kişi öldü, dört kişi yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Duran boşanma aşamasında olduğu eşinin iki ağabeyini, bir yengesini ve iki komşunu öldürdü, eşi ve kızı dahil dört kişiyi yaraladı.

Duran hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, bir hafta önce de kardeşlerinin eşinin ailesini tehlikeye karşı uyardığı ortaya çıktı.

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Anne kız evi terk etmiş

Katliamla sonuçlanan anlaşmazlık Mustafa Duran’ın 46 yaşındaki eşi Tülin Duran’la yaşadığı parasal bir sorun nedeniyle başladı.

DHA’nın edindiği bilgiye göre Tülin Duran, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç’a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran dayanıklı plastik mutfak eşyası satışına girişti. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan Mustafa Duran da para koyarak eşiyle ortak oldu.

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Bir süre sonra çiftin arasında, anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, evi terk ederek 24 yaşındaki kızı Tuğçe Duran’la birlikte annesinin ölmeden önce ağabeyleriyle birlikte yaşadığı tek katlı müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Dava sürerken, ehdit edildiğini ileri süren Tülin Duran 24 Haziran günü Nazilli başsavcılığına başvurarak kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mustafa Duran dün sabah eşi ve akrabalarının ortak dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce ‘mal kaçırıldığı’ gerekçesiyle öfkelendi. Dolandırıldığını öne süren Mustafa Duran, polise başvurarak şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi.

Komşularla yemek yerlerken iki tüfekle geldi

Bunun üzerine Mustafa Duran akşam 20:30 sularında arabasıyla eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadığı İstiklal Mahallesi’ndeki eve gitti. İki pompalı tüfekle evin bahçesine yönelen Mustafa Duran hep birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri 48 yaşındaki Birol Karakılıç ve 50 yaşındaki Bekir Cihan Karakılıç, yengeleri 43 yaşındaki Serpil Karakılıç ve 45 yaşındaki Emine Özlem Karakılıç, yeğeni 25 yaşındaki Şükran Karakılıç ve yemeğe davetli komşuları 38 yaşındaki Filiz Kahya ve 41 yaşındaki Mehmet Kahya çiftine ateş etti. Mustafa Duran arabasına binip kaçtı.

Saldırıda Birol Karakılıç, Bekir Cihan Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya öldü. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, yeğeni Şükran Karakılıç yaralandı. Yenge Serpil Karakılıç da kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralandı.

Filiz ve Mehmet Kahya’nın dokuz yaşındaki çocuğu Utku ise yara almadan kurtuldu. Şoka giren çocuk da hastaneye götürüldü.

İki yaralının durumu ağır

Tuğçe Duran ve Şükran Karakılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kalabalıktan bir şey olmamış gibi geçti

Mahalle sakinleri, Mustafa Duran’ın katliamın ardından silah sesini duyarak evin önüne toplanan kalabalığın arasından hiçbir şey olmamış gibi geçerek silahları arka koltuğuna attığı aracına binerek uzaklaştığını söyledi. Mahalle polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. Emniyet şeridi çekilirken, yaralıların tedavi gördüğü hastane önünde de çevik kuvvet ekibi görevlendirildi.

Mustafa Duran, bugün sabah polis merkezine giderek teslim oldu.

Katliam göz göre göre gelmiş

DHA’nın haberine göre Mustafa Duran bir hafta önce kendi kardeşleriyle helalleşmiş. Bunun üzerine kardeşleri de yengeleri Tülin Duran’ı arayarak dikkatli olması konusunda uyarmış.

Polis ve jandarma tarafından aranmaya başlanan Mustafa Duran cinayetten yarım saat önce ise Atça Mahallesi’nde oturan bir yakınını telefonla aradıktan sonra ziyarete gitmiş.

Kendisinden akşam yemeği için kalmasını isteyen yakınının davetini geri çeviren Mustafa Duran, “Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim” deyip ayrılmış.