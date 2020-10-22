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Aile hekimleri önerdi: Kronik rahatsızlığı olana grip aşısı reçetesiz yapılsın

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, kronik rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaçlarını reçetesiz alan hastalara, grip aşısının da reçetesiz yapılmasını önerdi.

Fotoğraf: Pixabay

Covid-19 salgınıyla girilen ‘grip mevsimi’nde yapılacak grip aşıları, bu yıl daha da önem kazandı. Sağlık Bakanlığı, bu yıl 1.5 milyon dozdan fazla satın alındığını duyururken, grip aşıları yalnızca ‘e-nabız’ uygulamasında riskli görülen kişilere reçeteyle yapılacak.

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DHA’ya konuşan aile hekimi Gürsel Özer, pandemi döneninde raporlu ilaç kullanan yüksek risk grubundaki kişilerin, sisteme kayıtlı ilaçlarını yeniden reçete yazdırmadan eczaneden alabildiğini anımsattı.

Reçetesiz aşı önerisi

Doktor, bu uygulamanın, risk grubundaki kişilerin hastaneye gidip gelmemesi için yapıldığını belirterek “Bu hastaların büyük çoğunluğu zaten grip aşısı için endikasyonu olan risk grubundaki hastalar” dedi.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı şey, tek sefere mahsus olmak üzere grip aşısı için de yapılırsa, hastalarımız bu raporları ile aşılarını eczanelerden alıp bize gelebilirler. Öteki türlü reçetenin belli bir geçerlilik süresi olduğu için hasta o anda aşıyı eczaneden temin edemediği taktirde tekrar tekrar reçete yazdırmaya bize gelmek zorunda kalıyor. Bu da salgının devam ettiği bu günlerde hem eczaneler hem de sağlık kurumlarında ekstra yoğunluğa neden olabilir.”

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