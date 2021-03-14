Aile hekimleri ‘karalar bağladı’: Hak kayıplarımız giderilene dek siyah giyeceğiz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihine gönderme yaparak bu yıl ‘mücadele ruhuyla örtüşen’ bir bayram kutladıklarını söyledi. Dr. Özer Covid-19 nedeniyle verdikleri mücadeleyi vurgulayarak “Tek isteğimiz yıllar içinde süregelen hak ediş kayıplarımızın yerine konması” dedi.

Fotoğraf: DHA

“Biz pandemi sürecinde çok şey yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diyen Dr. Özer sözlerini şöyle sürdürü: “Pandemi mücadelesinde bizler herhangi bir ek ödeme istemedik, istemiyoruz da. Bizim tek isteğimiz var, yıllar içinde süregelen hak ediş kayıplarımızın yerine konması. Bu hak ediş kayıplarımız yerine konuluncaya kadar da siyah formalarımızla hizmet vermeye, işimizin gereğini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

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Dr. Özer, 14 Mart 1919’da yaşananları hatırlatrak şunları söyledi: “İşgal yıllarında, 14 Mart 1919’da işgal orduları Türkiye’nin tek tıp fakültesi olan binaya girdiler ve fakülteden öğrencileri çıkarmaya çalıştılar. Tıp öğrencilerinin üstünden üniformaları alındı, geceliklerle ders yaptılar. Tıp öğrencileri, tıp fakültesinin 14 Mart 1827 yılında kurulmasını gerekçe göstererek işgal kuvvetlerinden toplanabilmek için izin istediler, üç öğrenciden fazlası bir araya gelemiyordu. Onları yanılttılar ve bir araya gelerek büyük bir salonda toplanıp işgali protesto gösterisine dönüştürdüler. Bir mücadelenin başlangıcının kıvılcımlarından biri de bu olaydı. Bugüne baktığımızda ise şu anda bütün dünya pandemi ile savaşıyor. Bu seneki Tıp Bayramı da bence işte o mücadele ruhu ile örtüşüyor.”

Bu sefer işgal orduları değil, görünmeyen bir mikroorganizma ile savaştıklarını ifade eden Dr. Özer, salgın boyunca Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) üzerindeki yükü şöyle anlattı: “Bu yıl tıp bayramının, bu mücadele, azmin ve kararlılığın devamı anlamında çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Pandemide ASM’ler olarak bizler de yeni uygulamalar yaptık. Örneğin okul aşılamaları eskiden üç yıl boyunca okullarda yapılıyordu. Bu yıl biz, üstelik bu üç seneyi bir yıla sığdırmaya çalışarak, okul aşılamalarını ASM’lerimizde gerçekleştirdik. Ayrıca salgınla beraber erişkin aşılamaları da ön plana çıktı. Örneğin zatürre aşısı, ASM’lerde inanılmaz yığılmalara neden oldu. Hastanelerde polikliniklerin kapandığı dönemlerde, muayeneler de bir dönem ASM’lerimize yansıdı. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde, 14 gün süreyle hastaların telefonla aranması ile sahadaki vaka takibi işini de ASM çalışanları olarak bizler yürüttük. Yine ilk dönemlerde hastalık bilinmiyordu, insanlar çok endişeli ve tedirgindi; bize gelip neler yapması gerektiğini sordu sürekli.”