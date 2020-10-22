Aile hekimleri dertli: Karantinadaki hastayı arıyorum, ‘Metrodayım, ne var yani’ diyor

Evde karantinada tutulan Covid-19 hastalarının takibini yapan aile hekimleri, sistemdeki sorunlardan bahsederken, karantinada kalması gereken kişilerin çeşitli bahanelerle evden çıktığını da anlattı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Türk Tabipleri Birliği’nin (TBB) ekim ay başında yaptığı anketine katılan 442 aile hekimi, hasta takibiyle ilgili sorunlarından bahsetti.

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Aile hekimlerindan bazıları, hastaların bilgilerinin kendi ekranlarına geç düştüğünü belirtti. Doktorlar, filyasyon ekipleri dahil birçok birimin hastaları aile hekimine yönlendirdiğini, kendi iş yüklerinin epey arttığını, filyasyon ekipleriyle iletişim kurmanın zor olduğunu dile getirdi.

Bazı doktorlar, Covid-19 hastalarının 10 günlük ev tedavisinin ardından yeniden test yapılmadığı yönünde şikayetlerinin bulunduğunu anlatırken, çalışamayan hastaların rapor almak için aile sağlık merkezine gittiğini kaydetti.

Hekimlerin anlatımına göre, hastalar bazen aile hekimleri dışındaki birimlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 tedavi ve takip algoritmasını sıklıkla değiştirdiğini ifade etti. Bazı hastaların ise tedaviye uymadığı belirtildi.

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Aile hekimlerinin birçoğu ağır iş yükü nedeniyle yıprandığını, bazı hastaların ilaç temini konusunda sorunlar yaşadığını anlattığını, filyasyon ekiplerinin yetersiz kalabildiğini dile getirdi.

Hekimlere göre en büyük sorunlardan biri de karantinayı delerek evden çıkanlar. Doktorların anlatımlarından bazıları şöyle: