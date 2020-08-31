Aile hekimini hastanelik ettiği öne sürülen hemşire karakolda

Çorum’da, bir hemşire tarafından dövüldüğü öne sürülen doktor hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.

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H., tartışmanın büyümesi üzerine cep telefonuyla kayda başlayan M.A.’ya müdahale etti. Doktor, kafasını cam masaya çarptı.

Doktora ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı. Baş dönmesinden şikayet eden aile hekimi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ebe hemşire ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.