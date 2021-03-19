Aile hekimi federasyonu: Birinci doz için randevu alınamıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, birinci doz aşılar için randevu alınamadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Eryazğan, “AHEF olarak çeşitli defa uyarmıştık” dedi.

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Türkiye’nin Çinli Sinovac firmasıyla yaptığı 50 milyon dozluk aşı anlaşmasında şimdiye kadar gecikmeli olarak 13 milyon doz geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs sonuna kadar 105 milyon aşının Türkiye’de olacağını kaydetmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, bugüne kadar toplam aşılama sayısı 12 milyon 707 bin 289 olurken, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 8 milyon 3 bin 173, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 4 milyon 704 bin 116.

Koca gelecek hafta 60-65 yaş grubunun aşılanmaya başlayacağını söylemişti.

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‘Uyarmıştık’

AHEF 2. Başkanı Eryazğan, ikinci doz için halen randevu alınabildiğini ancak birinci dozda sorun yaşandığını ifade etti.

Aile hekimi şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı’nın aşı lojistiğinde peyderpey gelen aşılarda son iki haftadır bazı illerde aşı bulunmaması sıkıntısıyla karşılaşmıştık. Bu hafta aşının lojistiğiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Birinci doz aşıların hiçbirine randevu alınamıyor. Türkiye’nin pek çok noktasında birinci doz aşılarına gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu alamadığı, 182’den randevu oluşturamadığı ya da aile hekimlerinin bu konuda yaptıkları denemelerde herhangi bir randevu verilemediği görülüyor. Ama ikinci doz aşılar için randevu almada bir sıkıntı bulunmuyor. Bakanlık 2’nci doz aşılanan kişilerin aşıları bitmeden, birinci doz aşıları açmayacak gibi görünüyor. AHEF olarak çeşitli defa uyarmıştık. Tüm vatandaşlarımızın aşılanabileceği kadar aşı getirilmesi, aşı lojistiğinin sağlanması, bu noktada aile hekimlerinin gerekli teçhizat ile desteklenmesi gerektiğini söylemiştik.”

Halen başlamadı

Öte yandan, aşı uygulanacak gruplarda sırada asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler bulunmasına rağmen, ikinci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılarına başlanmadığı öğrenildi.