Aile hekimi ‘corona’dan hayatını kaybetti

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün Twitter hesabındaki paylaşımda şöyle dendi: “Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı’ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz.”

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Aile Hekimleri Federasyonu İstanbul’da onlarca aile hekimi ve sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildiği belirtilmişti. Federasyon aile hekimlerinin elinde ‘corona’yı tespit edecek tanı kiti bulunmadığını, hastalığın sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini açıklamıştı.