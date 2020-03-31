Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin lira destek ödemesine yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 2 milyon 111 haneyi kapsayan bin liralık nakdi destek ödemesine yarın başlanıyor.

Buna göre nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara yarın, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan’da verilecek. PTT kartı olanlar, herhangi bir ATM’den komsiyon ödemeden parasını çekebilecek.

Reklam

Yardım kapsamındaki kişilerin parayı çekebilmek için herhangi bir yere başvuru yapma şartı bulunmuyor.