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Aile boyu: ‘Uyuşturucuya hayır’ deyip ticaretinden tutuklanan adamın eşinde dört kilo esrar çıktı

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Konya’da mahalleliyle ‘Uyuşturucuya hayır’ yürüyüşüne katıldıktan sonra uyuşturucu ticaretinden tutuklanan adamın eşi de uyuşturucudan gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Karatay ilçesinde bulunan Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, 8 Temmuz’da muhtarlık önünde toplanarak, ‘Uyuşturucuya hayır’ yürüyüşü düzenlemişti.

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Yürüyüşe destek veren Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1’inci azası Gökhan K.’nın evinde yarım kilo esrar bulunmuştu. Aza, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanmıştı.

Eşi gözaltında

Polis, Gökhan K.’nın eşini de takibe aldı.

Dursun Nur K., dün akşam aynı mahallede bebek arabasıyla birlikte durduruldu. Polisler arabada yaptıkları aramada poşet içerisine saklanmış dört kilo esrarla ruhsatsız bir tabanca buldu.

Dursun Nur K. ve yanında bulunan kardeşi K.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

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