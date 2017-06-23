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Aile boyu: Şortlu kadına saldıran adamın kardeşi de ‘şikayetçi’ 


 

‘Şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, tutuklanan saldırgan Ercan Kızılateş’in kardeşinin kendisinden şikayetçi olduğunu duyurdu.

Kızılateş, öğrenciyi darp etti.

Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde Kızılateş tarafından darp edilmişti.

Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Kızılateş’in başka bir suçtan cezaevine konulduğu anlaşılmış, Sağlam’a saldırdığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sağlam, saldırganın da kendisinden şikayetçi olması üzerine savcıya ifade vermişti.

Ercan Kızılateş

Babası Halil Kızılateş’in “Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş” sözleriyle savunduğu saldırganın kardeşi Bircan Kızılateş de ağabeyinin yanında yer aldı.

‘Hem suçlu hem güçlü bu olsa gerek’

Twitter hesabından paylaştığı mesajda, saldırganın kardeşinin kendisinden şikayetçi olduğunu duyuran Sağlam, “Şimdi de resimlerini paylaşıp, topluma rezil ettiğim için yeniden şikayetçi olmuş kardeşi.. Yani hem suçlu hem güçlü bu olsa gerek!” diye yazdı.

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