‘Aile boyu fıtrat’: Samsun’da bir işçi, iki ağabeyi gibi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi

Samsun’da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Nevzat Güneş hayatını kaybetti. Güneş’in inşaat işçisi olan iki ağabeyinin de yine inşaattan düşerek öldükleri ortaya çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Nevzat Güneş iki gün önce çalıştığı inşaatın 2’inci katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nevzat Güneş, dün yaşamını yitirdi.

DHA’nın aktardığına göre, dokuz erkek kardeşi olduğu öğrenilen Nevzat Güneş’in kendisi gibi inşaat işçisi olan ağabeyi Süleyman Güneş’in 10 yıl önce, diğer ağabeyi 51 yaşındaki Mehmet Güneş’in de altı ay önce inşaattan düşerek öldükleri ortaya çıktı.

Güneş, Ordu’nun Çamaş ilçesinde bulunan Kocaman mahallesi mezarlığında ağabeyleri ve babasının mezarının yanında toprağa verildi. Güneş’in diğer kardeşi 45 yaşındaki Mahmut Güneş’in de inşaatlarda ölümden döndüğü, ciddi kazalar yaşadığı öğrenildi.