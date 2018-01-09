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Yaramazlara biraz batar!

Aile boyu: AKP’li eski bakanın bacanağı imam, hastaneye müdür yardımcısı oldu

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde AKP’li eski bakan Mustafa Demir’in bacanağı Ali Şekerci, 10 yıldır mescidinde kadrolu imamlık yaptığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne müdür yardımcısı oldu.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Turgut Erat’a konuşan Şekerci, 1986 yılında memuriyete başladığını ve imam hatip mezunu olduğunu söyledi.

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Şekerci şöyle devam etti: “17 sene Diyanet’te çalıştım. Daha sonra yasalara uygun bir halde Sağlık Bakanlığı’na geçtim. İmam hatip olarak da 14 yıldır Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yaptım. Kadrom hastane imamıdır. Kamu yönetimi mezunu oldum. Eniştem iki dönem önce milletvekilliği yaptı ama gidip de bir ricam olmadı. Zaten kendisi de bu tarz ricaları sevmez. 2009 yılından sonra imamlığın yanı sıra hastanedeki AYNİYAT (kurumlarda eşya ve araç gereç işlerine, demirbaşlara bakan bölüm) bölümünde görev yaptım. Hastanede kadro açığı vardı. Durumumu Sağlık Bakanlığı da uygun gördü ve bu göreve getirildim. Kadrolu değil sözleşmeli personelim.”

Sağlık kurumlarında müdür yardımcılığı kadrolarına atanmak için şartlar 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yla geçen yıl haziran ayında değişmişti.

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