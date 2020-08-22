Aile Bakanlığı, Netflix’in ‘pedofili’ iddiasıyla eleştirilen filmini RTÜK’e şikayet etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix’te yayınlanacak bir filmle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulundu.

Fotoğraf: Netflix

Netflix, 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Cuties’in (Minnoşlar), tanıtım afişinde ‘pedofiliye özendirdiği’ gerekçesiyle tepki toplamıştı.

Reklam

Afişin konu kısmında şu ifadeler yer almıştı: “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.”

Netflix filme +18 ibaresi koyduğunda ‘#NetflixPedofili’ ve ‘#NetflixYargılansın’ etiketiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Fotoğraf: Twitter

Tepkilerin ardından Netflix özür metni yayınlayıp, afişi değiştirmişti.

Reklam

‘İhmal ve istismar’

AA’nın haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘Netflix’ isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur:

Netflix, söz konusu filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk’ tanımlanmasında bulunmuş, yine ‘çocuk filmi’ görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK’e 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur.

Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.”