Resmi rakam: Bir ‘sevgi evi’nde 28 çocuğa cinsel istismar ve işkence

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi amacıyla kurulan Sevgi Evleri’nden birinde 2014 yılı ve öncesinde 28 çocuk sistematik olarak cinsel istismar, taciz ve işkenceye maruz kaldı. Bu sadece müfettişlerce saptanan vaka sayısı.

Birgün’den Salih Kılınç’ın haberine göre bakanlık tarafından kurulan Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yurt görevlileri tarafından çocuklara yönelik olarak sistematik taciz, istismar ve eziyet iddialarına ilişkin 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 10 Nisan’da görüldü.

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28 çocuğun maruz kaldığı demir askılarla dayak, işkence, hakaret ve cinsel taciz, bakanlık müfettişlerinin raporları kaynak gösterilerek iddianamede yer aldı.

Buna göre memur V.Ş. o dönemde 17 yaşındaki K.K.’yi rızası dışında dudağından öptü, ellerini tuttu ve cinsel ilişki teklif etti. Yine V.Ş. yurt içerisinde pantolonunun fermuarı açık ve cinsel organı dışarıya sarkık vaziyette teşhircilik yaparak dolaştı. Bu duruma yurtta kalan çocuklar ve çalışanlar da şahit oldu.

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Bunun yanısıra ikisi engelli olmak üzere yaşı yedi ile 16 arasında değişen çocuklara sistematik şiddet, dayak, hakaret ve eziyet iddialarına yönelik olarak da yurt yöneticileriyle diğer çalışanlar hakkında yargılama yapılıyor.

Davanın 19 Nisan’daki duruşmasında dokuz çocuk tarafından dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta temizlik görevlisi olarak çalışan S.T.’nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğü, hakaret ettiği ve aşağıladığı da doğrulandı.

‘Türkiye’deki en kapsamlı dava’

Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davaya çocuklar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar, ‘olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğu, bu sebeple görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmaları’ yönünde talepte bulundu.

Çocukların temsilcisi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü duruşmaya katılmadı.

Uşak Barosu’nun tutuklama talebi reddedilirken, görevsizlik itirazının da bir sonraki celsede değerlendirileceği belirtildi. Duruşma 26 Eylül’e ertelendi.

Hukukçular ise, Uşak Sevgi Evleri davasını Türkiye’de sistematik taciz, istismar ve şiddet eylemlerini içeren en kapsamlı dava olarak tanımladı.