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Yaramazlara biraz batar!

Aile, 13 yaşında kaybettikleri kızlarının mezar taşındaki ‘orta parmak’ gösterdiği fotoğrafı için mücadele ediyor

İskoçya’da 13 yaşında ölen kızlarının mezar taşına orta parmak gösterdiği bir fotoğrafını koyan aile, kaldırılması talebine karşı çıktı: “Fotoğraf kızımızın karakterini yansıtıyor.”

Kistik fibrozis nedeniyle hayatını kaybeden Kayla Carle, doktorların tahminin aksine geçen sene yakalandığı grip sonrası komadan çıkmayı başardı.

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Akciğerleri hasar gören ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Carle, şubat ayında başka bir virüs daha kaptı ve hayatını kaybetti.

Şikayet gelmiş

Ailesi yaptırdığı mezar taşında sevgi dolu mesajlarının yanına kızlarının orta parmak işareti yaptığı bir fotoğrafını koydu.

Ancak anne Rachael Carle bu hafta belediye meclisinden fotoğrafla ilgili şikayet olduğuna dair bir telefon aldı.

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Mezar taşını ‘uygunsuz ve kaba’ bulan birinin şikayeti üzerine anneden fotoğrafı değiştirmesi istendi.

‘Karakterini yansıtıyor’

Fotoğraf, kızımın karakterini yansıtıyor” diyen anne, şöyle devam etti: “Kızım böyle biriydi. En sevdiği fotoğraflarından biriydi. Şaka yapmayı, dalga geçmeyi severdi. Her zaman aklındaki söylerdi.”

‘Beğenmiyorlarsa bakmasınlar’

Belediye meclisi, fotoğrafı ücretsiz olarak değiştirmeyi teklif etse de anne mezar taşının olduğu gibi kalmasını istiyor: “Bu fotoğraftan rahatsız olan kişiyi anlamıyorum. Bakmak zorunda değiller. 13 yaşındaki kızımı kaybettim. O fotoğrafı seçmemin bir nedeni var; kızımı yansıtıyor. Beğeniyorlarsa bakmasınlar.”

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