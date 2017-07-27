AİHM’in talebiyle: Açlık grevindeki iki eğitimci muayene edildi

İşlerine dönmek için açlık grevlerini sürdüren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) talebi üzerine Numune Hastanesi’nde muayene edildi.

İki eğitimcinin açlık grevi bugün 141’inci gününe girdi. Avukatlarının tutukluluğa itirazı Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmiş, bunun üzerine AİHM’e başvurulmuştu. AİHM, sağlık durumları kritik düzeye ulaşan Gülmen ve Özakça’nın muayene edilmesini istemişti.

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‘Bağışıkları düşük’

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre önceki gün Numune Hastanesi’ne götürülen Gülmen ve Özakça’nın sağlık raporları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Uzman Doktor Şebnem Korur Fincancı, uzun süreli açlık grevlerinde vücutta görülen değişimlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Organlar ve dokular küçülüyor. Böylelikle bulaşıcı hastalıklara açık oluyorlar, bağışıklık sistemi zarar görmüş oluyor. Daha önceki olgulara baktığımızda açlık grevlerinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili ölümler görüyoruz. Beyin dokusunda değişimler ve kasla ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor.”

Korur iki eğitimcinin B1 vitamini kullanarak bu sorunları daha geç görmeyi amaçladığını belirtti: “Bu bir protesto ve ölmeyi beklemiyorlar, bu bir intihar değil. İnsanların seslerini duyurmak için başka bir yol olmadığını düşündükleri koşullarda kullandıkları bir protesto yöntemi. Uzun süreli açlık grevinde beyin dokusunda hasarlar olabilir. Bilinçleri uzun süre açık kalıyor ama zorluklar ortaya çakacaktır.”

‘Enerjisi daha düşük’

Öte yandan eşinin gözaltına alınmasının ardından açlık grevine başlayan Esra Özakça da 65’inci günü geride bıraktı. Toplam 15 kilo vererek 49 kiloya düşen Özakça, safra kesesinde çamurlaşma olduğunu, kronik ishal nedeniyle sıvı kaybettiğini, bacaklarında kuvvet kaybı olduğu için çok çabuk yorulduğunu, sürekli kas ağrısı hissettiğini ve dil ve ağız içinde yaralar oluştuğunu anlattı.

Artık evlilik yüzüğünü orta parmağına takmaya başladığını anlatan Özakça, eşinin sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi: “Son iki haftada daha enerjisi düşük. Morali gayet yerinde ama bedenen ister istemez etkilenmiş. Son tartıldığında 59 kiloymuş. Mutluyuz, hiç umudumuzu yitirmedik. Çıkınca ne yapacağımızı konuşuyoruz. Birbirimizi seviyorduk ama zorluklar duyguları güçlendiriyor. Bizim sevgimizi de büyüten bir süreç oldu. Umarım artık işimize ve normal hayatımıza da döneriz.”

‘Bizi karalayamıyorlar’

Özakça, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Bir Terör Örgütünün Bitmeyen Senaryosu: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Gerçeği’ başlıklı kitabını eşi Semih’in “Ne kadar doğru ve haklı yerde duruyoruz. Bunları yapmalarına rağmen karalayamıyorlar” diye yorumladığını belirtti.