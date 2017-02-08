Kim takar AİHM’i: Bakan Yılmaz, zorunlu din dersi için ‘Devamı uygundur’ dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, zorunlu din dersi için “Devamı uygundur” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha çok Alevi yurttaşların başvurusu üzerine Türkiye’daki din dersinin bu haliyle zorunlu okutulamayacağına dair kararlar almış, Türkiye’yi gerek müfredatı gerekse muafiyet koşullarını değiştirmeye çağırmış, ancak hükümet oralı olmamıştı.

Son olarak müfredatta makyaj niteliğinde değişiklikler yapılacağı açıklanmıştı.

Nitekim Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Yılmaz, “Zorunlu eğitimin devam etmesi uygundur” dedi.

Bakan şunları söyledi: “Müfredatla ilgili her yerden görüşler aldık, hala da görüşler geliyor. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Zorunlu eğitimin devam etmesi uygundurAncak Hristiyan, Musevi vatandaşlarımız bundan istisna olabiliyorlar.”

Bakan Alevi yurttaşlar adına da ‘hüküm kurdu: “Alevi vatandaşlarımızın bundan istisna olmasının doğru olmayacağı, onların da bu sistemin içinde olması ancak onlara ait de dini bilgilerin daha geniş şekilde verilmesi yönünde komisyonun bir raporu var. Bu rapor doğrultusunda geçmişten daha iyi bir müfredatı inşallah yakın bir zamanda halkımızın önüne çıkaracağız.”