AİHM’den Osman Kavala kararı: Derhal serbest bırakılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı işadamı Osman Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.

Fotoğraf: Osman Kavala

AİHM, makul şüphe olmadan Kavala’nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal başvurusunu makul bir sürede incelememesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 5/1, 5/4 ve 18’den hak ihlali tespit etti.

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Kavala 770 gündür cezaevinde.

bianet’e konuşan Kavala’nın avukatlarından İlkan Koyuncu “İhlal kararı verildiği çok açık ama konuşmak için erken. Uzun bir karar. Ofisimizde diğer avukatlarla birlikte kararı değerlendirdikten sonra açıklama yapacağız” dedi.

Karar bire karşı altı oyla alındı.

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Avrupa İnsan Hakları Sözlaşmesi ne diyor?

Madde 5 – Özgürlük ve güvenlik hakkı

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:

a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;

b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;

c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;

d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;

e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;

f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;

4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Madde 18 – Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması

Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz.