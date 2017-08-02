Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tahliye edilmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 147’nci gününde.

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BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre kararda devletin Gülmen ve Özakça’ya gayet iyi baktığı savunulurken, dosya içindeki 24 uzman hekimin raporuna karşın ‘şimdilik hayati bir tehlike görülmediği’ belirtildi.

‘Hukuksal yol sona erdi’

Halkın Hukuk Bürosu avukatları, kararı şöyle değerlendirdi: “Böylece 24 Mayıs günü başladığımız haksız tutuklamaya itiraz mücadelesinin mevzuatta öngörülen hukuksal yolu sona erdi. En azından Nuriye ve Semih için yürürlükteki kanunların izin verdiği her yola sonuna kadar ve ısrarla başvurduk. Artık geriye kalan Nuriye ve Semih’in başından beri güvendikleri ve tutkuyla sevdikleri Türkiye halkı ve onun vicdanı ile ömürlerini ortaya koyarak savundukları onurlarıdır. Onun da hukuka ihtiyacı yok, hep birlikte yanlarındayız.”