AİHM’den Cem Vakfı kararı: İtirazı reddedilen Türkiye 324 bin lira ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin, Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı ‘na (Cem Vakfı) ödemesi gereken maddi tazminatın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: Hürriyet (Arşiv)

Cem Vakfı, cami, kilise ve sinagogların yararlandığı elektrik faturasından muaf olma uygulamasının cemevleri için de geçerli olması için Türkiye’deki mahkemelerine başvurmuş ancak sonuç alamamıştı. Cem Vakfı söz konusu yargı kararını 2010’de AİHM’e taşımıştı.

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Cem Vakfı’nın yaptığı başvuruyu ilk olarak 2014 yılında karara bağlayan AİHM, Türkiye’de Alevi cemevlerine ayrımcılık yapıldığına hükmetmişti. AİHM, İstanbul Yenibosna’daki Cem Vakfı’nın açtığı davada Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesini 9’uncu maddeyle bağlantılı olarak ihlal ettiğine karar vermişti.

AİHM, 2017’de verdiği kararla Türkiye’nin 44,400 avro (264 bin lira) maddi zarar, 10 bin avro (60 bin lira) manevi zarar olmak üzere için 54,400 avro (324 bin lira) para cezası ödemesini kararlaştırmıştı.

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Türkiye ise maddi zararın 44,400 avrodan, 23,300 avroya (yaklaşık 140 bin lira) düşürülmesini talep etmişti.



Euronews’ün haberine göre AİHM Türkiye’nin Cem Vakfı’na ödemesi gereken maddi tazminatın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.