AİHM’den Atilla Taş kararı: Hak ihlali var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı ve yazar Atilla Taş’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.
Haberi, Taş adına AİHM’e başvuran İfade Özgürlüğü Derneği Twitter hesabından duyurdu.
Dernek, mahkemenin Taş’ın başvurusunu kabul ederek ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘ifade özgürlüğü’ hakkının ihlal edildiğine hükmettiğini kaydetti.
‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla anılan davada hüküm giyen Taş, ilk olarak Eylül 2016’da tutuklanmış, Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti.
Mart 2018’de ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanmıştı. Taş, Şubat 2019’da tahliye edilmişti.