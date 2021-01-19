AİHM’den Atilla Taş kararı: Hak ihlali var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı ve yazar Atilla Taş’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

Haberi, Taş adına AİHM’e başvuran İfade Özgürlüğü Derneği Twitter hesabından duyurdu.

Reklam

Dernek, mahkemenin Taş’ın başvurusunu kabul ederek ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘ifade özgürlüğü’ hakkının ihlal edildiğine hükmettiğini kaydetti.

İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atilla Taş’ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme’nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi. @AtillaTasNet pic.twitter.com/EIeJQsvZGt — İfade Özgürlüğü Derneği (@ifadeorgtr) January 19, 2021

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla anılan davada hüküm giyen Taş, ilk olarak Eylül 2016’da tutuklanmış, Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

Mart 2018’de ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanmıştı. Taş, Şubat 2019’da tahliye edilmişti.