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AİHM, zafer işaretine hapis cezası veren Türkiye’yi tazminata mahkum etti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir cenaze ve eylemde ‘zafer işareti yapmakla’ suçlanıp dört yıl sekiz ay hapiste kalan Murat Işıkırık’ı haklı buldu. Mahkeme, Türkiye’yi tazminata mahkum etti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre tutuklu bulunduğu sırada öğrenim gördüğü üniversiteden atılan Murat Işıkırık’ın AİHM’e yaptığı başvuru dün sonuçlandı.

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Toplantı ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren AİHM, Türkiye’yi toplam 16 bin avro tazminata mahkum etti.

Işıkırık, 2006 yılında öldürülen dört PKK’lının cenazesine katılmış, polis raporuna göre, defin işleminin ardından cenazeye katılan kalabalıkla polis arasında çatışma çıkmış ve eylemler dört gün sürmüştü.

Işıkırık 2007 yılında da Dicle Üniversitesi kampüsünde PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir eyleme katılmıştı.

Polis cenaze ve devamındaki eylemler ve üniversitedeki eyleme katıldığı için Işıkırık’ı sorguya alınmıştı.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamarıyla tutuklanan Işıkırık için hazırlanan iddianamede kanıt olarak zafer işareti yaparken çekilmiş fotoğrafı gösterilmişti.

Mahkeme toplam yedi yıl 11 ay hapis cezasına hükmetmişti.

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