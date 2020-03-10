AİHM Yunan polisinin öldürdüğü sığınmacının dosyasını işleme aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunan polisi tarafından vurularak öldürülen Ahmed Ebu Emad’ın ailesi tarafından yapılan başvuruyu işleme aldı.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a yönelmişti.

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Halepli olduğu belirtilen Ahmed Ebu Emad geçtiğimiz hafta İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürülmüştü. Ahmed Ebu Emad’ın cenazesi botla Türkiye’ye getirilmişti.

Emad ile birlikte isimleri açıklanmayan bir sığınmacı ailenin sınırdan geri itilmesiyle ilgili başvuru da işleme alındı.