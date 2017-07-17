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AİHM, tutuklu HDP’lilerin başvurusuna ‘acil’ koduyla öncelik verdi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu HDP’li vekillerin başvrusunu ‘acil’ koduyla işleme koydu.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında eş başkan Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu tutuklu vekiller için ‘öncelik talebiyle’ başvuru yapılmıştı.

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DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, mahkeme bu talebi kabul ederek davaya öncelik verdi.

Mahkeme daha önce Türkiye’ye, vekillerin tutukluluğun yasal olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi’nin itirazlara cevap vermede neden geç kaldığın dair soru gönderip, 20 Ekim’e kadar cevap istemişti.

HDP’nin halen 11 vekili tutuklu bulunuyor.

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