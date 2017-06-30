AİHM, tutuklu HDP’li vekiller için Türkiye’den savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu HDP’li vekillerin başvurusu üzerine Türkiye’den savunma istedi.

Dihaber’in haberine göre aralarında eş başkan Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu tutuklu vekiller için 17 Mayıs’ta başvuru yapılmıştı.

Başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye’den 20 Ekim’e kadar yedi başlıkta savunma göndermesini istedi. Türkiye’ye AİHM sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlerinin ihlal edilip edilmediği soruldu.

Başvuruda bulunulan HDP’lilerin isimleri şöyle: Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Besime Konca, Abdullah Zeydan, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Ferhat Encu, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan ve Çağlar Demirel.

HDP, Anayasa Mahkemesi’nde 17 Kasım 2016’da vekillerin tahliye için yaptığı başvurudan sonuç alamayınca çareyi AİHM’e gitmekte bulmuştu.

AİHM’e başvuruda ‘dokunulmazlıkların kaldırılmasının sözleşmeye aykırılığı’ ve ‘tutuklamaların sözleşmeye aykırılığı’ gerekçe gösterilmişti.

AİHM, 17 Nisan 2017’de tutuklanan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik’le ilgili ise henüz bir karar vermedi.

‘Hak ihlali var’

Vekillerin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, AİHM’e iki ayrı başvuru yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye imzacısı olduğu uluslar arası sözleşmelere uymak zorundadır. AYM 2013 yılında verdiği Balbay kararı ortada olmasına rağmen, bu kararı sadece bir mahkeme uyguladı. Maalesef, milletvekillerinin tutuklu yargılanmasıyla uluslararası sözleşmelerde belirtilen bu hakları ihlal etmeye devam ettiler.”

Avukat, mahkemelerde milletvekillerinin tutuklu yargılanmasının Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledikleri kaydetti.

Yalçındağ, AİHM’den vekilliğin düşürülmesi konusunda da bir karar vermesini istedi: “Bu süreçte bazı tutuklu milletvekillerinin milletvekilliği düşürüldü. AİHM’e yaptığımız tedbir başvurusunda ısrarcıyız. AİHM’nin bu konuda da karar vermesini bekliyoruz. Aksi durumda böyle devam ederse bazı başvurucuların da milletvekilliği düşürülecek. AİHM buna karşı bir tutum sergiledi. Başvurumuzu öncelikli olarak ele alınmasına karar verdi. AİHM’in yaptığı bu bildirimle hükümetin akıl ve adalet tutulmasını ortadan kaldırmasını sağlar. Kendi yasalarına aykırı olan milletvekili tutukluluğuna bir an önce son verilmeli.”