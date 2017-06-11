AİHM, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın başvurusuna öncelik verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ın başvurusuna öncelik verecek.

AİHM, geçen günlerde iç tüzüğünde değişikliğe giderek, basın özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili başvuruları öncelikli olarak işleme koyacağını duyurmuştu.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Şık’ın avukatı Fikret İlkiz’e gönderilen 9 Haziran tarihli yazıda, başvurunun ‘mümkün olan en kısa sürede inceleneceği’ belirtildi.

Şık’ın başvurusu

İlkiz’in başvurusunda, Şık’ın ‘derhal serbest bırakılmasına karar verilmesi’ istenilerek, gazetenin tutuklama gerekçesi olarak sekiz Twitter paylaşımı, dört haber ve basın özgürlüğüyle ilgili bir panelde söylediği iddia edilen bir cümlenin tutuklama gerekçesi yapıldığı hatırlatıldı.

‘Serbest bırakılsın’

Şık’a suçlama olarak yöneltilen haberlerden biri hakkında daha önce soruşturma açılarak takipsizlik kararı verildiği, diğerleri ile ilgili olarak da Basın Kanunu’ndaki dört aylık dava açma süresi geçmesine rağmen dava konusu yapıldığı ifade edilen başvuruda, “Başvurucuya bu düşünce açıklamaları ve haberler dışında bir eylem yüklenmemiştir” dendi.

Şık’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen ‘özgürlük ve güvenlik, ifade özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiği anlatılan başvuruda, sözleşmenin ‘Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz’ hükmüne aykırı davranıldığı savunuldu.

Başvuruda Şık’ın serbest bırakılması ve 20 bin avro tazminata karar verilmesi isteniliyor.

AİHM daha önce de Ahmet Altan, Deniz Yücel, Mehmet Altan, Atilla Taş ve Murat Aksoy için aynı kararı vermişti.

Ne değişti?

AİHM, iç tüzük değişikliğinden önce yaşam veya sağlıklarıyla ilgili risk söz konusu olduğunda başvuruları ‘acil’ olarak değerlendiriyordu.

Değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarla doğrudan bağlantılı olarak gözaltında ya da tutuklu olanların başvurularını ‘acil’ olarak işleme koymaya karar verildi.