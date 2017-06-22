AİHM, Türkiye’yi ‘cemevlerine ayrımcılık’tan tazminata mahkum etti

Türkiye’yi ‘inanç özgürlüğünü ihlal’den mahkum eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı’na toplam 54 bin 400 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Cem Vakfı, 2006 yılında Diyanet’ten Yenibosna Cemevi’nin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep etmiş, bu talep “Alevilik bir din değil, Cemevleri ibadethane değil” denilerek reddedilmişti.

AİHM, 2014 yılında Türkiye’de cemevlerine ayrımcılık yapıldığına hükmetmişti.

Mahkeme, öngörülecek tazminata dair 41. maddenin uygulanmasını ileri bir tarihe bırakmıştı. Tazminat kararı, yaklaşık üç yıl sonra 54 bin 400 avro olarak verildi.