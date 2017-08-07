AİHM Türkiye’nin yargıç adaylarını yine geri çevirdi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin görev süresi dolan Işıl Karakaş yerine önerdiği ikinci listedeki yargıç adaylarını da kriterleri taşımadıkları gerekçesiyle mülakata bile çağırmadan reddetti.

Karakaş’ın görev süresi 30 Nisan 2017’de dolmuştu. Mevzuat gereği AİHM yargıçlığı için ülkelerin en az biri kadın olmak üzere üç aday göstermesi gerekiyor.

Reklam

Türkiye yeni yargıcı belirleyecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) geçen aralık ayında önce İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül dahil üç adaylı liste iletmiş, ancak AKPM adayların yeterli kriter taşımadığına kanaat getirerek yeni liste istemişti.

Bunun üzerine Türkiye, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, 8 Temmuz’da Yargıtay üyeliğine seçile, adaylık sürecinde Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığını yürüten Basri Bağcı ve Hollanda’da yaşayan avukat Fatma Arslan’ı aday göstermişti.

İktidara yakınlık koşulu

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre AİHM’in ret kararında Adalet Bakanlığı’nın iktidara yakınlığıyla bilinen isimleri aday göstermesi etkili oldu.

AKPM, ikinci listeyi de ‘gerekli koşulları taşımadıkları’ gerekçesiyle geri çevirdi.

Kulislere göre Türkiye’nin ikinci listesinin geri çevrilmesinde en önemli neden, hükümetin kendisine bağlı bürokratları seçmesi ve Arslan’ın başörtüsü kullanması. Buna göre başörtüsünün ‘siyasal simge’ olarak nitelendirilmesi, Arslan’ın AİHM yargıçlığı için uygun görülmemesinin nedenlerinden biri.

Bir kez daha olmuştu

Bir türlü seçim yapılamaması nedeniyle Karakaş’ın 2018’e kadar görevde kalması bekleniyor. AKPM, 2007 yılında da Rıza Türmen’in görev süresinin dolmasının ardından Türkiye’nin sunduğu Prof. Dr. Ruşen Ergeç, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve Prof. Dr. Arzu Oğuz’lu aday listesini ‘çok fazla seviye farkı olduğu’ gerekçesiyle iade etmişti. Türkiye’nin gönderdiği ikinci listeden Işıl Karakaş, AİHM yargıçlığına seçilmişti.

AİHM yargıçlığı için adayların İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmesi, ‘yüksek ahlaki kriterlere sahip olması’, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Akademisyen, yargıç ve avukatlıktan gelen adaylar da seçilebiliyor.