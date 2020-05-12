AİHM, Türkiye’nin Kavala’nın tahliye kararına itirazını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin Osman Kavala için verilen tahliye kararını Büyük Daire’ye taşıma başvurusunu reddetti. Böylece AİHM’in geçen yıl Mart ayında verdiği tahliye kararı kesinleşmiş oldu.

AİHM, 10 Mart 2019’da Kavala’nın ‘siyasi nedenlerle’ ve ‘insan hakları savunucularını susturmak’ amacıyla tutuklandığı sonucuna varmış ve Kavala için ‘derhal tahliye’ kararı almıştı.

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Kararı değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM’in Ankara’nın başvurusunu reddetmesiyle tahliye kararının kesinleştiğini belirterek, “Osman Kavala’nın tutuklandığı koşullarda makul bir şüphe ile tutuklanmadığı, yeterli delille tutuklanmadığı konusunda karar kesin şu anda ve hükümetin de mutlaka bu karara uyması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün AİHM’in verdiği karar şu anlama geliyor;

Bir üst mahkeme olan Büyük Daire’ye taşınması reddedildi ve 10 Aralık 2019’daki AİHM’nin derhal tahliye kararı kesinleşti.https://t.co/gzGvMsu4qu — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 12, 2020

Tanrıkulu, Kavala hakkında bir iddianame dahi bulunmadığını belirterek Adalet Bakanlığı’na tahliyenin gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.

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Tahliyesi beklenirken yeniden tutuklanmıştı

İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından şubat ayında beraat eden Osman Kavala tahliye edilmesi beklenirken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ‘casusluk’ suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.