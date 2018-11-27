AİHM polis memurunu haklı buldu: Türkiye adil yargılama hakkını ihlal etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), görev esnasında yaralanan ve çalışma kabiliyetini yüzde 60 oranında kaybeden trafik polisinin Türkiye’de görülen davasında adil yargılama hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Euronews’ün haberine göre 1995 yılında trafik polisi Mikail Tüzün’e görev yaptığı sırada bir araç çarptı. Polis memuru kaza sonucunda çalışma kabiliyetini yüzde 60 oranında kaybetti.

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İçişleri Bakanlığı’na karşı maddi tazminat davası açan Tüzün’ün idari mahkemede görülen davasında, bilirkişinin öngördüğü rakamdan çok daha düşük bir miktar ödenmesine hükmedildi.

Bilirkişi, devletin yaklaşık 157 bin lira tazminat ödemesi gerektiği yolunda görüş belirtmesine rağmen, mahkeme mağdura sadece 25 bin lira ödenmesi kararını verdi.

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İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Tüzün, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda öngörülen tazminatın kendisine verilmemesini gerekçe göstererek AİHM’e başvurdu.

AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılamayla ilgili 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, Tüzün’e 2 bin 500 avro (yaklaşık 15 bin TL) tazminat cezası ödenmesini ve Türkiye’deki şikayet başvurusuyla ilgili dosyanın tekrar açılmasına karar verdi.