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Yaramazlara biraz batar!

AİHM kararı: Srebrenitsa mağduru kadının bahçesine yapılan kilise taşınacak

Srebrenitsa katliamında 22 akrabasını kaybeden ve evinin bahçesine Ortodoks kilisesi inşa edilen Boşnak kadının 20 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kilisenin taşınması, kadına ve hayattaki akrabalarına tazminat ödenmesine hükmetti.

Fotoğraf: Sarajevo Times

AİHM, Fata Orlovic’in evinin kapısından 30 metre uzaklıktaki kilisenin taşınmasına, ayrıca 5 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi. Orlovic’in hala hayattaki 13 akrabasına da 2 biner avro tazminat ödenecek.

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Orlovic sürgünde olduğu sırada Sırp otoriteler kadının arazisine el koyarak Ortodoks Sırpların ibadet edebileceği bir kilise inşa etti. AİHM otoritelerin 1999 ve 2001 yıllarındaki yeniden sahiplendirme kararlarını yerine getirmediğine ve Orlovic’in mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AİHM kararına göre kilisenin üç ay içinde Orlovic’in arazisinden taşınması gerekiyor.

1993 yılında Sırb güçleri tüm Müslüman Boşnakları Konjeviç Polje’den Birleşmiş Milletler’in güvenli bölgesi Srebrenitsa’ya sürmüş, iki yıl sonra ise bu bölgeye girerek 8 bin Müslüman Boşnak’ı katletmişti. İki uluslararası mahkeme katliamı, soykırım olarak kabul etti.

Daha önce yerel mahkeme Orlovic’in ‘kilise inşa edildikten üç yıl içinde itiraz etmesi gerektiğini’ söylemiş ve yerel polisle çıkan tartışmada Orlovic hafif yaralanmıştı.

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