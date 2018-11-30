Demirtaş’ın tahliye talebi ‘AİHM kararı kesinleşmedi’ diye reddedildi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karar için “Bizi bağlamaz, hemen karşı hamlemizi yaparız” demişti.

HDP’li siyasetçinin avukatları, AİHM’in kararını Türkçeye tercüme ederek dün mahkemeye göndermiş, tutukluluğa da itirazda bulunmuştu.

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Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

‘AİHM kararı kesinleşmedi’

Mahkemenin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46’ncı maddesinde, sözleşmeye taraf ülkelerin AİHM’in kararlarına uymak zorunda oldukları anımsatıldı.

Demirtaş hakkında hüküm veren mahkemenin AİHM 2’nci Daire olduğu, Büyük Daire olmadığı ifade edilen kararda, AİHM kararının tercümesinin ilk sayfasında “İş bu karar sözleşmenin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir” dendiği belirtildi.

Ağır ceza mahkemesi, Demirtaş’ın tahliye talebini reddetmesini, AİHM’in kararının kesinleşmemesine dayandırdı.

Bakanlığa sorulacak

Öte yandan mahkeme, AİHM’in kararının AİHS’in 46’ncı maddesi kapsamında nihai karar olup olmadığının ve sözleşmenin 44/2 maddesi gereğince kesinleşip kesinleşmediğinin Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi’ne sorulmasına da karar verdi.

Ret kararına yedi gün içinde Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.