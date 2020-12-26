AİHM kararı sonra ilk tahliye talebi: Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraza ret

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Fotoğraf: HDP

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın tahliyesine karar vermişti.

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AA’nın haberine göre Demirtaş’ın avukatları, AİHM kararını gerekçe göstererek müvekkillerinin tahliyesi için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7’ncı Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş’ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti.

Kararda, Demirtaş’ın müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM’nin 22 Aralık kararının İngilizce suretini koyduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM’nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır.”