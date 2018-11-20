AİHM: Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilsin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesine hükmetti.

Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.

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Süreç boyunca Demirtaş’ın tahliye talebi mahkemelerce reddedilmiş, talep Anayasa Mahkemesi’nce görüşülmemişti.

Demirtaş avukatları aracılığıyla serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle AİHM’e başvuru yapmıştı.

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Bugün Demirtaş’ın başvurusuna yönelik kararını açıklayan AİHM HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Avrupa mahkemesi ayrıca Demirtaş’ın ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ oy çokluğuyla (altıya karşı bir) hükmetti.

HDP’li siyasetçinin ceza gerektiren bir suç işlediğine dair ‘makul şüphe’yle Türk mahkemesi tarafından tutuklandığının kabul edildiğini belirten AİHM, tutukluluğun uzatılma gerekçelerinin ‘yeterli olmadığını’ da ifade etti.

Eski HDP liderinin tutukluluk süresi boyunca milletvekili statüsünü koruduğunu, ancak Meclis oturumlarına katılamadığını ifade eden AİHM, bu durumun halkın ifade özgürlüğüne yönelik adil olmayan bir engel oluşturduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca Demirtaş’ın makul şüphe sınırlarını aşan uzun tutukluluk sürecinde referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışma yapmasının engellendiğini, bunun, demokratik toplum kavramının en temel değeri olan siyasi çekişmenin önüne geçtiğini vurguladı.