AİHM Cizre, Silopi ve Sur başvurularını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur’da sokağa çıkma yasağı ve askeri operasyonlar sırasında hak ihlalleri yaşandığına dair 32 başvuruyu kabul edilemez buldu.



Fotoğraf: DHA

Söz konusu ihlallere dair 13 Temmuz 2017’de AİHM’e toplamda 34 başvuru yapılmıştı.

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AİHM bunlar arasından iki başvuruyu duruşmalı olarak incelemeye karar vermişti. Mahkeme 29 Ocak 2019’da iki başvuruyu kabul edilemez bulmuştu. Kararda AİHM yetkisinin ikincilliğine atıf yapılarak şikayetlerin önce Türk mahkemeleri önünde dile getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

AİHM bugün de daha önceki kararlarına atıfta bulunarak etkili iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle diğer 32 başvuruyu da kabul edilemez buldu.