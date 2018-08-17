AİHM başvuruyu reddetmişti: Roboskili aileler avukat Elçi’yi baroya şikayet etti

2011’deki Roboski katliamında ölen 34 kişiyle ilgili başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kabul edilemez bulunması üzerine, ölenlerin yakınları, başvurunun olumsuz sonuçlanmasında sorumlu tuttukları Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’yi Şırnak Barosu’na şikayet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları 2011’de Şırnak Roboski’de 34 sivili bombalayarak öldürmüştü.

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AİHM, Roboski katliamına ilişkin yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Bu karara dayanak olarak bir avukatın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bazı eksik belgeleri iki gün geç sunması nedeniyle AYM’nin başvuruyu reddetmesi gösterilmişti.

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Aileler, önce AYM, ardından AİHM’in davayı reddetmesinden Şınak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’yi sorumlu tutarak, başkanı olduğu baroya şikayet etti.

34 ailenin imzasını taşıyan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi kararında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, başvurunun reddedilmesine neden olan avukat olarak Av. Nuşirevan Elçi’nin adı açık olarak belirtilmektedir. Bu kararlar sonrasında, Av. Nuşirevan Elçi, vekalet ilişkisinin bir gereği olarak tarafımıza hiçbir açıklama yapılmamış, bu konuda kamuoyu önünde bir açıklama talep ettiğimizi beyan etmemize rağmen de bu başvurumuz tarihinde hala bir açıklamada bulunmamıştır. Netice olarak, Av. Nuşirevan Elçi’nin görevini yerine getirmemesi nedeniyle, bombalanarak öldürülen 34 kişinin yaşam hakkı ihlali nedeniyle biz mağdur sıfatına sahip olanların sorumlulardan hesap sorabilmesi, bu amaçla hukuk yollarına başvurulabilmesi ancak yeni bir delilin ortaya çıkmasıyla mümkündür. Av. Nuşirevan Elçi’nin görevini yerine getirememesi sonucunda, geri dönülemez bir şekilde mağduriyetimiz ortaya çıkmıştır. Belirttiğimiz gibi, Av. Nuşirevan Elçi, bu konuda bugüne kadar bir açıklama dahi yapmamıştır. Bu nedenle Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkitkatın yapılması amacıyla baro başkanlığınıza şikayet etme zorunluluğumuz doğmuştur. Yukarıda saydığımız nedenlerle, baronuzun, Av. Nuşirevan Elçi’nin görevi ihmal ve meslek kurallarına aykırılık niteliğindeki hareketine ilişkin tahtikat başlatma sağduyusu göstereceğine olan inancımızla, şikayet olunan Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını saygıyla talep ederiz.”