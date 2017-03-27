‘Aidat’tan ihraç Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Hafif buluyorum, Galatasaray yönetimi süreci geçiştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ın olağan genel kurulunda yapılan oylamada üyeliklerinin devamına karar verilen eeski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ‘aidat ödemedikleri’ gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmelerini yeterli bulmadı.

‘Bundan daha güzel delil olur mu?’

Show TV-Habertürk TV ortak yayınında gelen soru üzerine “Sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana hafif gelir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü bu kişiler şu anda Türkiye’den kaçmış mıdır, kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Demek ki FETÖ ile ilişkili oldukları belgeler var. Ve bunu bildikleri için de bunlara Türkiye’den kaçma yolunu uygun bulmuşlardır. Bundan daha güzel delil olur mu? Suçlu değilsen kaçma. Burada olanlar var şu anda. Yargılanırsın mahkeme kararını verir. Hüküm giyersen girersin, yatarsın aslanlar gibi, burası senin vatanın. Ama bunlar Türkiye’yi vatan olarak telakki etmeyenler. Bunların hakkında konuşulanlar var. Benim konuşmam doğru olmaz. Bunlar var ki kaçıp gitmişler.”

‘Şu andaki süreci geçiştirme’

Galatasaray yönetiminin bu kararını ‘hafif bulduğunu’ yineleyen cumhurbaşkanı, şunları söyledi: “Aidat artı FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki, süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan beş kişinin beşi de içeride.”