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Yaramazlara biraz batar!

Ahşap köprü çöktü; üzerindeki iki kişi dereye düştü: Biri kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi’nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti. 

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre evlerinden çıkıp mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran (58) ve eşi Faruk Gezer’in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi’nin üzerindeki ahşap köprü çöktü.

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Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Nuran Gezer’in cansız bedenine ulaştı.

Faruk Gezer’in ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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