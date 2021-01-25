Ahşap köprü çöktü; üzerindeki iki kişi dereye düştü: Biri kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi’nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre evlerinden çıkıp mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran (58) ve eşi Faruk Gezer’in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi’nin üzerindeki ahşap köprü çöktü.
Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Nuran Gezer’in cansız bedenine ulaştı.
Faruk Gezer’in ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.