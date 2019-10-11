Ahmet Yaşaroğlu: Savaş barış getirmez

Son söz şudur; savaş barış getirmez. Dış politika iç politikanın bir uzantısı ve devamıdır. Dışarıda mücadele, içeride de mücadelenin sertleşmesi demektir. Eğer bu saldırıya “İçimiz kanayarak evet dersek”, içeride de kan akmaya, analar ağlamaya devam eder, en gerici politikaların önü biraz daha açılmış olur. Bunun anlamı bölgenin köklü çözümlere ihtiyaç duyduğudur. Ortadoğu bataklık olmaktan çıkarılacaksa bu Suriye için barış olacaksa, bölge için barış sağlanacaksa, haklar için barış kurulacaksa, bu emperyalist güçlerin bölgeden defedilmesi, gerici iktidarların yıkılması için mücadele edilerek başarılacaktır.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı