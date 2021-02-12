Ahmet Yaşaroğlu: Orta bir yol yok ve olmayacak

Bütün bu gelişmelerin, olayların ve olguların ortaya koyduğu keskin bir gerçek var ki o da şu: baskıyı ve gericiliği yoğunlaştırıp açık bir faşist diktatörlük kurmak isteyenlerle, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele edip, bağımsız ve demokratik bir ülke kurmak isteyenler arasındaki mücadele keskinleşiyor ve sertleşiyor. Arada kalıp ‘majestelerinin muhalefeti’ rolünü oynamak isteyenlerin de alanları daralıyor, manevra imkanları ortadan kalkıyor. Aslında tüm muhalif kesimlere dayatılan şu; ya gerçekten kararlı muhalefet gibi karşıma çıkacaksınız, ya da parçalanıp, biat edeceksiniz.

Bu tabloyu başka türlü okuyup iktidarın atacağını ilan ettiği adımlar üzerine politika kuranlar, ya da bu belirtilerden erken seçim sonuçları çıkaranlar sadece kendilerini yanılgıya sürüklemiyorlar, istekleri o olmasa da baskının ve gericiliğin koyulaşmasına giden yolun taşlarını da döşüyorlar. Bugünkü politik tabloda safça beklentilere, hayallere, mücadele edilmeden gelecek ‘demokratik’ uygulamalara yer yoktur. Ya koyu bir gericilik ve faşizm, ya da demokratik ve özgür bir ülke için kararlı bir mücadele. Orta bir yol yok ve olmayacak.

Reklam

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı