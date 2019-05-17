Ahmet Yaşaroğlu: Eski çamlar bardak oldu

Şimdilerde politik iklim, atmosfer değişiyor. Bir yanda İstanbul iptal edilmiş olsa da kazanılan seçimler, diğer yanda yaşam koşullarını sürekli daha çekilmez hale getiren ekonomik kriz. Her ikisi birlikte iktidarın özerinde yükseldiği zemini onun altından çekip alıyor, basılan yeri kızgın bir toprağa çeviriyor. Bu gidişe karşı muktedirin tehditleri işi tersine çevirmeye yetmiyor ve yetmeyecek. Artık vaat dönemi tehdit dönemine dönüştü.

İçerisinde bir zamanlar çeşitli vesilelerle Saray ziyaretinde bulunmuş, muktedirin hoşuna gidecek davranışlar içinde olmuş sanatçıların da olduğu bazı sanatçılar “Her şey çok güzel olacak” paylaşımında bulunduğu için tehdit ediliyor, kara listeye alınıyor, nankörlükle suçlanıyorlar…

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“Sanatçı dalkavukluk yapmaz”mış! Demek ki Saray’dakine yağ çekip onu desteklediği sürece “iyi sanatçı”, muhalif olunca “dalkavuk” olunuyor! Yani deniyor ki ancak bana dalkavukluk yapabilirsiniz. ..

Halkımız artık durumun değiştiğini, değişmekte olduğunu ifade eden ünlü bir sözünde ne diyordu; “Eski çamlar bardak oldu.”

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı