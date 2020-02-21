Ahmet Yaşaroğlu: Darbeye karşı darbe

Biliyorsunuz son günlerdeki tartışma konumuz darbe. ABD’li RAND adlı “düşünce kuruluşu”nun Türkiye politikasına ilişkin yaptığı darbe “öngörüsü” bu tartışmaların çıkış noktası oldu.

Önce darbeler konusunda genel bir saptama yapmakta fayda var. Darbeler görünüşte iktidardaki hükümetleri götürmüş olsa da darbeler hükümetlere karşı değil, halka karşı yapılır. Genel olan şudur: Halk muhalefeti yükselmiştir, iktidarlar çaresizdir, çözüm darbede bulunur. Ya da biraz daha özel koşullar devreye girer, 15 Temmuz’da olduğu gibi klikler arasında halkı kimin yöneteceğine, parsayı kimin toplayacağına ilişkin bir çatışma patlak verir. Bir kliğin darbesi önlenir, sonra Selvi’nin de itiraf ettiği gibi diğer kliğin darbesi gelir.

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Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı