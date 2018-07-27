Ahmet Yaşaroğlu: Bakan Albayrak’ın açıklamalarına 4 kuruşluk değer biçilmiş

Bakan Albayrak büyük patronlarla buluşmasında “Merkez Bankası piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır” demiş.

Şimdi ayaklar suya eriyor, gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Ülke yüzde 18 faiz uygulamasıyla dünyanın en yüksek faiz uygulayan ülkeleri arasında geliyor. Döviz sürekli yukarıya doğru tırmanıyor.

Reklam

Bakan Albayrak’ın yukarıda aktardığımız sözlerinden sonra dolar geçici olarak 4.84’ten, 4.81’e inmiş. Yani açıklamalara 4 kuruşluk bir değer biçilmiş! Ama diğer açıklamalara bakılırsa yüksek faiz 7 milyar dolarlık dövizin TL’ye dönüş yapmasını sağlamış ve bu rakamın yükselmesi bekleniyormuş! Niye dönmesin, sermaye bu kadar tatlı soygunu başka nasıl elde edebilir ki? Bütün bu önlemlerin derin bir krizi önleyip önleyemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı