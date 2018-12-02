Ahmet Ünlü: Söz verilen 3600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?

Muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinde yer alan 3600 ek gösterge artışı sonunda İktidar Partisini de harekete geçirmiş ve sayın Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağını ifade etmişti.

Ayrıca, idarecilerin de emeklilik ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağı açıklanmıştı. Gelinen noktada bu işin çok boyutlu ve çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği ortaya çıktı. Çalışmanın en önemli boyutu ise elbette ortaya çıkacak maliyet.

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Ahmet Ünlü’nün yazısı