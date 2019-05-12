Ahmet Ünlü: Liyakatsiz atamalar, iktidar havuzunu hızla boşaltmaktadır

Kamu kurumlarının en temel sorunlardan birisi haline gelen liyakatsiz atamalar, iktidar havuzunu hızla boşaltmaktadır. Kamu yönetiminde liyakatin yerini işportacı yönetici tarzının aldığını bu köşede yazıp duruyoruz. Günümüzün devlet yapısını kemiren bu hastalığı Koçi Bey yıllar önce dile getirmişti. Liyakat yönetimin vazgeçme lüksünün olamayacağı en temel ilkesidir. Nitekim 657 sayılı Kanun’un üç temel ilkesinden birisi de liyakattir. Ancak, devlet yönetimindeki en temel unsur olan liyakat giderek istisna haline gelmeye başlamıştır. Herkesin ısrarla liyakat demesine rağmen bu ilkenin niçin bu kadar yerlerde süründüğünün de ayrıca analizinin yapılması gerekmektedir.
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Domuzlar, domuzlar!
Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…
Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu
Edebiyatla da haşır neşir olan bir gazeteci olarak tanıdığımız Pınar Öğünç şimdilerde edebiyata daha yoğun bir mesai harcıyor ve ‘Aksi Gibi’nin ardından bu kez ‘Beterotu’ adlı öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Pınar Öğünç’le ‘Beterotu’nu ve gözlerden uzakta geçirdiği birkaç yılı konuştuk.
Reuters: Türk kamu bankaları bir haftada 4.5 milyar dolar satmış
Reuters’a konuşan iki kaynak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası Türk kamu bankalarının TL’deki değer kaybını engellemek amacıyla bir haftada yaklaşık 4.5 milyar dolar sattığını söyledi.
Tivnikli ailesi: Kılıçdaroğlu-Gül görüşme iddiası doğru değil
Sabah yazarı Mahmut Övür’ün ‘CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Tivnikli Ailesi’ne ait yatta görüştükleri’ iddiasına, yatın sahibi Tivnikli Ailesi’nden yanıt geldi: İddialar doğru değil.
Almanya Dışişleri’nden Türkiye’ye ‘işkence’ uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Wellt muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinde işkence gördüğünü söylemesinin ardından Türkiye’yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.