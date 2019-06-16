Ahmet Ünlü: Bu yılki toplu görüşmelerinin oldukça çetin geçeceğini söylemek kehanet olmayacaktır

Milyonlarca kamu personelinin dört gözle beklediği toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayının ilk iş gününde başlayacak ve talepler masaya yatırılacaktır. Bu yılki toplu görüşmelerinin oldukça çetin geçeceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacaktır.
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Türkiye, dünyanın on büyük plastik çöplüğünden biri oldu
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, 2018’de ayda ithal ettiği 33 bin ton plastik çöp ile dünyanın on büyük plastik atık ithalatçısı arasına girdi.
Seçim bitti Mardin Artuklu’daki muhtarlık kavgası 2.5 aydır bitmedi: 22 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan, iki aile arasından husumet bitmek bilmedi. Taraflar arasında seçimden, iki buçuk ay sonra çıkan kavgada 22 kişi yaralandı.
Demirağ’ın tahliye gerekçesi: Cezaevlerinde yer yok
Geçtiğimiz ay uğradığı ‘beyzbol sopalı’ saldırıdan sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği bildiriliyor.
Erdoğan’ın fotokopi diplomasını notere onaylatan, vekaletnamesiz şoför çıktı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında henüz başbakan iken Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmak üzere ‘aslı gibidir’ onayı aldırdığı diploma fotokopisini notere götürüp tasdik ettirenin, özel kalem müdürünün şoförü olduğu ortaya çıktı.
Erdoğan, Yıldırım için sahaya inmekte kararlı: Halkla buluşma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyaretinden önce düzenlediği basın toplantısında, ‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’a destek için daha önce söz verdiği ilçe mitingleri yerine halkla buluşma toplantıları planladıklarını açıkladı.