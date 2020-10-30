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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Ulusoy: Ülkenin borç yükü artışı kaçınılmaz

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 101 milyar TL (vergi gelirleri 922,7 milyar lira) tahmin ediliyor. Bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki farkın (açık) 245 milyar lira olacağı öngörülmüş. Yani bütçe faiz dışı (birincil) açık veriyor.

Bir kere faiz dışı bütçe açıklarının artması mali disiplinden uzaklaşıldığını göstermektedir. Bu süreç 2018 yılından itibaren devam ediyor. Faiz dışı bütçe açık veriyorsa (birincil açık varsa) ülkenin borç yükü artışı kaçınılmaz ve borç çevirme oranları sürdürülebilir değil demektir.

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Ahmet Ulusoy’un yazısı

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