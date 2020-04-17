Ahmet Ulusoy: Salgın sonrasında değişen alışkanlıkların bir kısmı kalıcı olacak

Tarihsel tecrübeler bir salgın beraberinde toplum hayatında önemli değişiklikler getirebileceğini göstermiştir. Büyük veba salgınından (kara ölüm, 1347-51) sonra bir grup insan zevk ve eğlenceyi seçip umursuzca bir yaşamı, diğer bir grup insan ise dünyadan uzaklaşmayı (münzevi bir hayat) daha tercih etti.

Söylemek istenilen, koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızda normal olan alışkanlıklardan farklı davranışların benimsendiği ‘yeni normal’e geçileceğidir.

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Günlük yaşantımızda, tüketici olarak alışveriş yapma biçimlerinde ve perakendecilerin satış tekniklerinde köklü değişiklikler yaşanmakta, salgın sonrasında değişen alışkanlıkların bir kısmının kalıcı olacağı düşünülmektedir.

Ahmet Ulusoy’un yazısı